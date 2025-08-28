Fabiola Alanís destaca liderazgo de Luisa Alcalde y trabajo territorial de Morena en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, reconoció el liderazgo de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, tras su visita a Morelia, al tiempo que destacó el trabajo territorial del partido y el compromiso de no perder la esencia de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.
“Ella fue formada así, y se le nota, además de su juventud, la experiencia. Tiene mucha autoridad con la militancia. No vino a meter orden, porque no veo desorden en Michoacán”, afirmó, destacando los avances en la instalación de comités seccionales.
La legisladora subrayó la importancia del trabajo en las calles y el mensaje que dejó en Michoacán la visita de Luisa Alcalde y Carolina Rangel Gracida, secretaria general nacional de Morena.
“El mensaje que me quedo es que no debemos perder la esencia de la Cuarta Transformación. No se trata solo de decir que pertenecemos a este proyecto, sino de mostrarlo con hechos en el día a día, desde la trinchera en la que cada quien esté”, señaló, siguiendo el ejemplo de Alcalde y Claudia Sheinbaum, quienes recorren el país para estar cerca de la gente.
Encuestas como la de El Heraldo de México muestran a Morena con un 47% de preferencia en Michoacán, frente al 20% del PAN. En este sentido, Alanís Sámano destacó que Morena lidera en 15 de 17 entidades para 2027, cifras que —dijo— significan compromiso y responsabilidad, pero llamó a no confiarse.
“Esto implica una mayor responsabilidad. Entre más respaldo popular, más responsabilidad de los dirigentes. No debemos caer en la soberbia ni el oportunismo”.
Sobre los dichos del dirigente del PAN, Carlos Quintana, quien señaló que las encuestas son solo un reflejo del momento, la morenista advirtió: “Las encuestas son una radiografía, pero creo que la diferencia a favor de Morena será aún mayor que el 47%”.
mrh