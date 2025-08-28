Fabiola Alanís destaca liderazgo de Luisa Alcalde y trabajo territorial de Morena en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, reconoció el liderazgo de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, tras su visita a Morelia, al tiempo que destacó el trabajo territorial del partido y el compromiso de no perder la esencia de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

“Ella fue formada así, y se le nota, además de su juventud, la experiencia. Tiene mucha autoridad con la militancia. No vino a meter orden, porque no veo desorden en Michoacán”, afirmó, destacando los avances en la instalación de comités seccionales.

La legisladora subrayó la importancia del trabajo en las calles y el mensaje que dejó en Michoacán la visita de Luisa Alcalde y Carolina Rangel Gracida, secretaria general nacional de Morena.

“El mensaje que me quedo es que no debemos perder la esencia de la Cuarta Transformación. No se trata solo de decir que pertenecemos a este proyecto, sino de mostrarlo con hechos en el día a día, desde la trinchera en la que cada quien esté”, señaló, siguiendo el ejemplo de Alcalde y Claudia Sheinbaum, quienes recorren el país para estar cerca de la gente.