Fabiola Alanís cumple desde el Congreso con pueblos originarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano destacó el avance histórico que representa el trabajo del Congreso del Estado a favor de los pueblos originarios de Michoacán, con iniciativas y reformas que reconocen y fortalecen sus derechos colectivos.

Como parte de su primer informe legislativo, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 76 Legislatura señaló que garantizar el respeto a las culturas, tradiciones y formas de organización de las comunidades indígenas era fundamental para seguir construyendo un Michoacán justo e incluyente, que respete la diversidad.

“Los pueblos originarios de Michoacán son herederos de una historia que debemos honrar con leyes justas y con políticas públicas que aseguren su bienestar y desarrollo. Desde el Congreso, hemos puesto en el centro sus derechos, porque no puede haber democracia plena sin ellos”, señaló.