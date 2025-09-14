Fabiola Alanís: con Claudia Sheinbaum, Michoacán avanza con visión de futuro y justicia social

Fabiola Alanís señaló que el polo de desarrollo del bienestar, un proyecto que coloca a Michoacán a la vanguardia en generación de empleos y crecimiento con justicia social, es otra de las acciones de la presidenta para favorecer a la entidad.

“Claudia Sheinbaum ha demostrado en este primer año que gobierna con visión de futuro, con compromiso social y con un profundo amor a México y el pueblo se lo reconoce. En Michoacán ya se sienten los beneficios de su liderazgo, con proyectos que significan más oportunidades, bienestar y progreso”, expresó Alanís.

La legisladora refrendó desde el Congreso de Michoacán su respaldo a la presidenta:

“Estoy convencida de que acompañar la transformación es la mejor manera de servirle a nuestro estado. Reitero mi compromiso de apoyar, desde el ámbito legislativo, cada una de las iniciativas que impulsen el desarrollo de Michoacán y el bienestar de su gente”, enfatizó.

Finalmente, Fabiola Alanís aseguró que con la visión y honestidad de Claudia Sheinbaum, Michoacán se coloca en la ruta de la paz, el crecimiento y la justicia social: “El país cuenta con una presidenta que sabe escuchar, que sabe gobernar y que tiene la claridad de un proyecto de nación incluyente y humanista”.

BCT