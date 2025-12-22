Fabiola Alanís comparte agenda legislativa y respaldo al Plan Michoacán con comerciantes de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiona Alanís afirmó que aún queda mucho por hacer en Michoacán, pero aseguró que en 2026 el Congreso del Estado mantendrá el rumbo de la transformación, con una agenda legislativa enfocada en apoyar a quienes más lo necesitan y en consolidar la paz y el bienestar en las comunidades.
Durante una visita a la colonia Manzanillal, acompañada del diputado por el distrito de Pátzcuaro y presidente de la Comisión de Turismo de la 76 Legislatura, Antonio Mendoza Torres, la presidenta de la Junta de Coordinación Política destacó que el trabajo legislativo seguirá orientado a atender a niñas y niños, mujeres, jóvenes, estudiantes, personas adultas mayores, trabajadoras y trabajadores del campo, comunidades indígenas y comerciantes, como parte de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación en Michoacán.
Posteriormente, en un encuentro con comerciantes y tianguistas de la zona de La Placa, Fabiola Alanís subrayó que desde el Congreso del Estado se respalda, en el ámbito de sus atribuciones, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tratarse de una estrategia integral que atiende tanto las causas sociales como los retos en materia de seguridad y desarrollo económico.
“Este Plan entiende que no puede haber tranquilidad sin bienestar. Por eso acompaña a sectores productivos como el comercio, fortalece la economía local y genera condiciones para que las familias vivan con mayor certidumbre”, expresó la legisladora.
Fabiola Alanís reconoció el trabajo del diputado Antonio Mendoza como un representante cercano a las y los patzcuarenses, y afirmó que pertenecer al movimiento de la Cuarta Transformación implica no perder el contacto con el territorio y seguir trabajando desde abajo, con la gente y para la gente.
Finalmente, la diputada aprovechó estos encuentros para desear a las familias de Pátzcuaro una Navidad en armonía y un cierre de año con esperanza, e hizo un llamado a recibir el 2026 con unidad y compromiso para seguir construyendo un Michoacán más justo, en paz y con oportunidades para todas y todos.
