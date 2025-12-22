Fabiola Alanís comparte agenda legislativa y respaldo al Plan Michoacán con comerciantes de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiona Alanís afirmó que aún queda mucho por hacer en Michoacán, pero aseguró que en 2026 el Congreso del Estado mantendrá el rumbo de la transformación, con una agenda legislativa enfocada en apoyar a quienes más lo necesitan y en consolidar la paz y el bienestar en las comunidades.

Durante una visita a la colonia Manzanillal, acompañada del diputado por el distrito de Pátzcuaro y presidente de la Comisión de Turismo de la 76 Legislatura, Antonio Mendoza Torres, la presidenta de la Junta de Coordinación Política destacó que el trabajo legislativo seguirá orientado a atender a niñas y niños, mujeres, jóvenes, estudiantes, personas adultas mayores, trabajadoras y trabajadores del campo, comunidades indígenas y comerciantes, como parte de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación en Michoacán.