Michoacán

Fabiola Alanís celebra logros sociales de la 4T; este proyecto de país representa la dignidad, la esperanza y la vida

Participó en la asamblea informativa de los comités seccionales de Morena
Fabiola Alanís celebra logros sociales de la 4T; este proyecto de país representa la dignidad, la esperanza y la vida
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís celebró los siete años del comienzo de los gobiernos de la Cuarta Transformación en México y expresó su respaldo a los resultados que se han logrado desde el gobierno federal en materia social y económica, además, sostuvo que en Michoacán se trabaja de manera intensa para replicarlos con una visión territorial clara y solidaria.

Al asistir a la asamblea informativa de los comités seccionales de Morena, Fabiola Alanís reiteró que entre 2018 y 2024 el país logró un avance histórico, ya que de acuerdo con datos del INEGI, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza multidimensional, de los cuales, más de 400 mil son de Michoacán.

Este logro, dijo Fabiola Alanís, confirma que el modelo de bienestar y justicia social de la 4T funciona, porque ya benefició a millones de familias al elevar su salario real y mejorar su poder adquisitivo, restituyendo derechos básicos.

“Estos resultados no son casualidad, son consecuencia de políticas públicas decididas: salario digno, inversión social, programas de bienestar y oportunidades reales, demuestran que sí es posible cambiar la vida de las personas cuando hay voluntad política”, enfatizó.

La diputada de Morena señaló que el incremento del salario mínimo real y la inversión en programas sociales desempeñó un papel fundamental en esta reducción, pues se estima que más de la mitad del descenso en pobreza se debe a las alzas salariales.

También se refirió a la mejora de las condiciones laborales y mayores oportunidades para millones de trabajadoras y trabajadores, con el respaldo de políticas de inclusión, seguridad social y justicia económica.

Para Michoacán, afirmó Fabiola Alanís, estos avances han representado la oportunidad de fortalecer la economía del campo, garantizar empleo digno, asegurar salarios justos, impulsar infraestructura y reconstruir el tejido social.

“Michoacán tiene que seguir siendo parte esencial de la transformación, tenemos que asegurar que el bienestar llegue a cada municipio, a cada comunidad. Eso es lo que defiendo desde el Congreso del Estado”, expresó la diputada.

Finalmente, llamó a las y los michoacanos a conservar la esperanza: “Estos datos son el reflejo de miles de historias de superación, de familias con dignidad recuperada, de empleos dignos y de oportunidades reales. Este proyecto de país representa la vida, la dignidad, el futuro para nuestra gente”.

BCT

4T
Fabiola Alanís
logros sociales

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com