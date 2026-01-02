Fabiola Alanís: Aumento de 13% al salario mínimo, paso firme hacia la prosperidad compartida

Fabiola Alanís reconoció que este avance es resultado de una visión clara de justicia social y prosperidad compartida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca al trabajo digno y bien remunerado como eje central del desarrollo del país y de Michoacán, donde más de 1.3 millones trabajadores y cerca de 900 mil mujeres trabajadoras tendrán un aumento de ingresos para ellas y sus familias.

“El aumento al salario mínimo es una muestra de que la transformación se traduce en hechos concretos. Hoy, más de 2.2 millones de personas trabajadoras y sus familias en Michoacán tienen mejores condiciones para vivir con mayor dignidad y seguridad”, afirmó.

La legisladora subrayó que esta política salarial ha demostrado que es posible mejorar el poder adquisitivo sin afectar la estabilidad económica, fortaleciendo el mercado interno y reduciendo las brechas de desigualdad y celebró que esta medida favorezca a todas las personas trabajadoras, en especial a las de más bajos ingresos.

“Cuando se gobierna pensando en las personas y no en los privilegios, los resultados llegan. Este incremento beneficia directamente a cientos de miles de hogares en Michoacán y contribuye a un México más justo”, señaló.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró su respaldo a las políticas laborales del gobierno federal y destacó que, desde el Congreso de Michoacán, se seguirá acompañando una agenda que garantice derechos, bienestar y oportunidades para todas y todos.

BCT