Fátima López, la joven michoacana que promueve una menstruación digna para las mujeres astronautas

“No puede ser, las mejores mentes se supone que están en la NASA porque tratan temas muy delicados, con un rango de margen de error mínimo y mentes tan brillantes no sepan cómo tratar este tema tan natural de la mujer sí es impresionante”, afirmó.

Por lo anterior, trabajó en un dispositivo con tecnología que se integra al traje espacial para captar el flujo y ayudar a que las mujeres astronautas tengan un proceso natural de menstruación, sin tener que modificar o alterar sus periodos durante años con hormonas o anticonceptivos.

Y es que, explicó que aunque en el espacio no hay gravedad, el ciclo menstrual no se ve afectado y la menstruación puede ocurrir con normalidad, el problema, mencionó es cuando el flujo sale, de ahí que por años las mujeres astronautas optaran por alterar sus ciclos.

“Cuando me dijeron que gané, me dijeron: es que tú rompiste con un tabú, que ni siquiera se trataba”, recordó Fátima, quien aprovechó para llamar a la niñas y jóvenes:

“Nunca se sientan inferiores por ser mujeres, nunca se sientan menos o que no pueden lograrlo porque sí se puede. Muchas veces pensamos: yo soy mujer, no lo voy a lograr. Una mujer lo puede lograr seas de donde seas, seas mexicana, seas de Perú, de Colombia, de donde sea, quizá no dentro de su país o su estado, pero hay oportunidades y lo que deben aprovechar son esas oportunidades que se dan aunque incluyan sacrificios”.

A la par, invitó tanto a niñas como a niños a siempre luchar por sus sueños, así conlleven desveladas y sacrificios, porque al final siempre habrá resultados.

