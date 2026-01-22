Exservidores públicos de Sahuayo enfrentan proceso por presuntas irregularidades en licencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán (FECC) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Josefina “N”, quien se desempeñaba como cajera de la Secretaría de Finanzas y Administración en el municipio de Sahuayo, así como de Miguel Ángel “N”, quien fungía como Jefe de Sector de Administración de Rentas, por su probable responsabilidad en el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

Los hechos investigados se relacionan con presuntas irregularidades en la recaudación y manejo de recursos públicos, ocurridas durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019, en el municipio referido.

Derivado de las actuaciones ministeriales, se estableció que, con motivo de la instalación de un Módulo Móvil para la expedición de licencias de conducir, se detectaron inconsistencias en el control de folios y recibos oficiales, así como la reutilización indebida de comprobantes de pago, lo que habría generado un detrimento patrimonial superior a un millón trescientos mil pesos, en perjuicio de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.

En audiencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a las personas imputadas y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.