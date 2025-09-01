Exposición “Mujeres, patria y libertad” en Casa Natal de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 3 de septiembre se inaugurará la exposición “Mujeres, patria y libertad”, de la artista Lilia Álvarez González, en la Casa Natal de Morelos.

La muestra reúne 15 obras únicas elaboradas con arte plumario, óleo y técnica mixta, que rinden homenaje a las heroínas de la Independencia de México y rescatan una tradición ancestral realizada con plumas de aves.

La exposición busca no solo preservar técnicas artísticas tradicionales, sino también visibilizar el papel de las mujeres en la historia nacional, destacando su valentía y legado en la lucha por la libertad.