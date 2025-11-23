Exposición ‘Fémine Power’ celebra la sensibilidad femenina a través del arte pictórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sensibilidad, la fuerza y el simbolismo del pensamiento femenino se harán presentes en la exposición pictórica “Fémine Power”, de la artista Pamela Darinka Campos Andrade, que será inaugurada el próximo 28 de noviembre a las 12:00 horas en el Ex Convento de Tiripetío, como parte de las actividades de difusión cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Esta propuesta artística invita al espectador a reflexionar sobre el poder interior, la identidad y la representación simbólica de lo femenino, a través de una serie de piezas pictóricas que mezclan técnica, misticismo y una paleta emocionalmente vibrante.
Organizada por la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, la muestra se enmarca en la conmemoración del 108 aniversario de la UMSNH, consolidando a Tiripetío como un espacio activo de arte, cultura y pensamiento contemporáneo.
La entrada a la exposición será libre, y permanecerá abierta al público en las semanas posteriores a su inauguración.
BCT