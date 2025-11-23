Exposición ‘Fémine Power’ celebra la sensibilidad femenina a través del arte pictórico

Organizada por la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, la muestra se enmarca en la conmemoración del 108 aniversario de la UMSNH, consolidando a Tiripetío como un espacio activo de arte, cultura y pensamiento contemporáneo.

La entrada a la exposición será libre, y permanecerá abierta al público en las semanas posteriores a su inauguración.

BCT