Exportación, el sueño de productores de guayaba del Oriente de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Deliciosa al paladar, con un aroma, textura y sabor característicos, la guayaba se ha convertido en una de las frutas predilectas de las familias mexicanas, toda vez que es fuente de vitaminas C y A, además de que es considerada un superalimento con numerosos usos en la gastronomía.
Pero, ¿sabía usted que las guayabas del Oriente de Michoacán tienen Indicación Geográfica?
La semana pasada, este producto regional obtuvo, por parte de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn), el reconocimiento que da garantía al producto de impulsar las cualidades por su origen geográfico.
Uno de los integrantes de la Cooperativa Parigüacita en el Oriente, Gerardo Maldonado Paredes, señaló que este reconocimiento de Indicación Geográfica permitirá buscar apoyos con el Gobierno de Michoacán para concluir la empacadora de la región, toda vez que el sueño es poder comercializar y exportar de manera global, no solo quedarse en el mercado mexicano.
“Es para iniciar unos trabajos, porque tenemos dificultades para la comercialización de la guayaba. Hay más trabajos que desarrollar, pero es el primer paso que tenemos”, dijo.
Con cerca de 10 mil pequeños productores y 14 hectáreas de cultivo, comentó que la empacadora tiene un pendiente del 15 por ciento para concluir la obra, además de la certificación de inocuidad para poder comenzar con la exportación; el fruto y concretar la pulpa son los productos a comercializar.
Tuxpan, Jungapeo, Zitácuaro, Benito Juárez y Susupuato son los municipios del Oriente que están reconocidos por la Indicación Geográfica; la guayaba es la reina de las frutas y no puede faltar en las aguas frescas, ponche, atoles, diversos postres y en platillos únicos en Michoacán, como es el mole de guayaba.
Si bien se trata de un fruto que se encuentra gran parte del año, es a partir de agosto a febrero cuando su impulso es mayor. Su precio, en una buena temporada para los productores, es de 9 a 10 pesos por kilo; mientras que en los mercados, tianguis y diversos supermercados el precio puede oscilar entre 15 a 20 pesos.
rmr