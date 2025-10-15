Exportación, el sueño de productores de guayaba del Oriente de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Deliciosa al paladar, con un aroma, textura y sabor característicos, la guayaba se ha convertido en una de las frutas predilectas de las familias mexicanas, toda vez que es fuente de vitaminas C y A, además de que es considerada un superalimento con numerosos usos en la gastronomía.

Pero, ¿sabía usted que las guayabas del Oriente de Michoacán tienen Indicación Geográfica?

La semana pasada, este producto regional obtuvo, por parte de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn), el reconocimiento que da garantía al producto de impulsar las cualidades por su origen geográfico.

Uno de los integrantes de la Cooperativa Parigüacita en el Oriente, Gerardo Maldonado Paredes, señaló que este reconocimiento de Indicación Geográfica permitirá buscar apoyos con el Gobierno de Michoacán para concluir la empacadora de la región, toda vez que el sueño es poder comercializar y exportar de manera global, no solo quedarse en el mercado mexicano.