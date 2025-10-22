Expondrán Raíces y Tierra Robada en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 25 de octubre de 2025 se inaugura la doble exposición “Raíces” y “Nadie es Ilegal en Tierra Robada” en la Galería Plaza San Miguel ubicada en Pátzcuaro, Michoacán.
A través de esta apertura doble, artistas locales e internacionales darán a conocer sus obras que abordan problemáticas sociales, temas de actualidad, tradiciones y costumbres; en la que será la cuarta exposición de su sala itinerante en lo que va del año.
“Nadie es Ilegal en Tierra Robada” mostrará el más reciente trabajo del artista Nicolás de Jesús, quien trajo a Michoacán dos piezas inéditas de su trabajo que hace crítica sobre las políticas migratorias y de agresión a los migrantes en los Estados Unidos.
Nicolás de Jesús presentará este trabajo siguiendo su trayectoria comprometida con causas sociales, que ha llevado desde su natal Ameyaltepec en Guerrero, hasta los Estados Unidos, específicamente en Chicago, donde consolidó su carrera como pintor, grabador y muralista.
Sus grabados sobre denuncia política y social, imperialismo y abuso de poder se han expuesto en lugares como el Museo de Arte de Neuberger, en Purchase, Nueva York, donde se impulsó una campaña para denunciar las más recientes agresiones a la comunidad migrante en Estados Unidos.
Por otro lado, “Raíces” es un ensamble de varios expositores provenientes de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Puácuaro y San Pedro Pareo, quienes se conjuntaron para mostrar sus obras como parte de los artistas más representativos y activos de la región lacustre de Michoacán.
Los artistas son Arturo Heredia, Azul Ayala, Bruno Aroesty, Christian J. Cortés, David Mora, Eduardo Bautista, Estefanía Román, Javier Ornelas, Jimena Arechavala, Julián Guerrero, Marcy Miranda Janes, Martín Quintanilla, Millet Mendoza, Rosalio García, Sylvie Guillemin, Verónica Barriga y Xóchitl Ponzze.
Ambas exposiciones se inaugurarán el sábado 25 de octubre de 2025 a las 13:00 horas en su sala de exposiciones temporales ubicada en la calle Dr. Coss número 12, en el Centro de Pátzcuaro, Michoacán. Estará abierto al público hasta enero de 2026.
BCT