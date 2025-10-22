Expondrán Raíces y Tierra Robada en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 25 de octubre de 2025 se inaugura la doble exposición “Raíces” y “Nadie es Ilegal en Tierra Robada” en la Galería Plaza San Miguel ubicada en Pátzcuaro, Michoacán.

A través de esta apertura doble, artistas locales e internacionales darán a conocer sus obras que abordan problemáticas sociales, temas de actualidad, tradiciones y costumbres; en la que será la cuarta exposición de su sala itinerante en lo que va del año.

“Nadie es Ilegal en Tierra Robada” mostrará el más reciente trabajo del artista Nicolás de Jesús, quien trajo a Michoacán dos piezas inéditas de su trabajo que hace crítica sobre las políticas migratorias y de agresión a los migrantes en los Estados Unidos.

Nicolás de Jesús presentará este trabajo siguiendo su trayectoria comprometida con causas sociales, que ha llevado desde su natal Ameyaltepec en Guerrero, hasta los Estados Unidos, específicamente en Chicago, donde consolidó su carrera como pintor, grabador y muralista.