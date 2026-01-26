Expondrán las “Vicisitudes y Trascendencias” del maestro alfarero Manuel Morales en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La galería Plaza San Miguel en la ciudad de Pátzcuaro expondrá la obra de cerámica y litografía del maestro Manuel Morales, en la que será su primera exposición del 2026.
El maestro alfarero forma parte de una familia de tradición ceramista originaria de Tzintzuntzan, Michoacán, de la que aprendió la técnica tradicional del uso de la cerámica blanca con dibujo negro, heredada de sus padres Miguel Morales y Ofelia Gámez.
Manuel Morales comenzó desde pequeño a conocer la técnica de la cerámica en todos sus pasos: desde la recolección de la tierra blanca proveniente de Zirahuén hasta el manejo de las temperaturas y el uso del pigmento.
En sus más de 40 años de trayectoria, mucha de la obra de Morales está inspirada en las actividades diarias de la comunidad como son las fiestas, la ilustración de las tradiciones, la pesca, la agricultura y los paisajes de la vida cotidiana.
“Queremos rendirle un homenaje y un reconocimiento a su labor, aunque sea de manera temporal y en una sala pequeña, que no quede duda que nos enorgullece su trabajo”, dijo la curadora de la exposición, Ireri Campoy García.
“La principal intensión de la exposición es mostrar su trabajo cotidiano, las piezas que más ha trabajado en su carrera, así como el contexto histórico de su obra y obras de sus padres, que nos ayudan a entender su origen y su influencia familiar”, aseguró.
Esta es la primera exposición del año, en el que se espera que cada tres meses se presente al público una nueva obra de artistas michoacanos que incursionan en todo tipo de obra desde la pintura, la escultura, el grabado y, en este caso, la cerámica.
La obra de Manuel Morales, junto con algunos de los trabajos de Miguel Morales y Ofelia Gámez podrán ser vistos en la Sala de exposiciones temporales de la galería Plaza San Miguel ubicada en la calle Dr. Coss número 12, Zona Centro de Pátzcuaro.
La inauguración de la exposición será el próximo sábado 31 de enero de 2026 a las 13:00 horas.
