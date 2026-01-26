Expondrán las “Vicisitudes y Trascendencias” del maestro alfarero Manuel Morales en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La galería Plaza San Miguel en la ciudad de Pátzcuaro expondrá la obra de cerámica y litografía del maestro Manuel Morales, en la que será su primera exposición del 2026.

El maestro alfarero forma parte de una familia de tradición ceramista originaria de Tzintzuntzan, Michoacán, de la que aprendió la técnica tradicional del uso de la cerámica blanca con dibujo negro, heredada de sus padres Miguel Morales y Ofelia Gámez.

Manuel Morales comenzó desde pequeño a conocer la técnica de la cerámica en todos sus pasos: desde la recolección de la tierra blanca proveniente de Zirahuén hasta el manejo de las temperaturas y el uso del pigmento.