Expo Tortuga 2025 en Playa Azul: horarios, actividades y más

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Del 24 al 26 de octubre de 2025, Playa Azul será el escenario de la 31ª Expo Tortuga, un evento ecoturístico que permite a locales y visitantes ser parte de la liberación de crías de tortuga marina al mar. Esta actividad no solo es una experiencia única, sino también una oportunidad para contribuir a la conservación de estas especies en peligro de extinción.

🕘 Horarios de liberación

Las liberaciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios:

Viernes 24 de octubre : 09:00 a.m. y 04:30 p.m.

Sábado 25 de octubre : 09:00 a.m. y 04:30 p.m.

Domingo 26 de octubre: 09:00 a.m. y 04:30 p.m.

🌊 ¿Cómo participar?

La participación es gratuita y abierta al público en general. Se recomienda llegar con antelación para recibir instrucciones de los guías y participar de manera segura en la liberación. Además, durante la Expo Tortuga, habrá actividades culturales, venta de artesanías, gastronomía local y talleres educativos sobre la conservación de las tortugas marinas.

📍 ¿Dónde se realiza?

La liberación de tortugas marinas tendrá lugar en Playa Azul, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es una de las playas más importantes para la anidación de tortugas en la costa michoacana.

🌱 Compromiso con la conservación

La Expo Tortuga es una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas y su hábitat. Además de las liberaciones, se realizan actividades educativas y de concientización para fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente.