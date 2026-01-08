Michoacán

Expo Prepárate recorrerá ocho municipios con oferta para media superior

En Morelia iniciarán las actividades el próximo 19 de enero; podrán asistir alumnos de segundo y tercer año de secundaria
Expo Prepárate recorrerá ocho municipios con oferta para media superior
FB: Cobaem Plantel Ario de Rosales
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Prepárate que organiza el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), para dar a conocer la oferta educativa de bachillerato a las y los estudiantes de secundaria, tendrá una cobertura de ocho municipios este 2026.

El director de Educación Media Superior del instituto, Mario Abraham Maciel Figueroa, refirió que este año recorrerán Morelia, Los Reyes, Zamora, Zacapu, Jiquilpan, Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, con la expectativa de llegar a más de 16 mil estudiantes de secundaria y superar la meta alcanzada en 2025.

“La Expo Prepárate es un evento que no se concentra únicamente en Morelia, sino que recorre toda la entidad. El año pasado visitamos nueve municipios, llegando a más de 16 mil alumnos, con la participación de 90 instituciones de educación media superior, tanto públicas como incorporadas”.
GABRIELA SERRALDE

El primer municipio que participará en esta actividad será Morelia, del 19 al 23 de enero, en el Conalep II de la capital michoacana, donde estarán presentes 50 instituciones de nivel medio superior que mostrarán su oferta educativa, así como instituciones de formación y capacitación para el trabajo, a fin de que las y los estudiantes cuenten con una gama amplia de posibilidades.

La dinámica consiste en recibir, de lunes a jueves, a alumnos de las diferentes secundarias de nueve de la mañana a dos de la tarde, mientras que el viernes se destinará para la asistencia de padres, madres y tutores, así como del público en general, quienes incluso podrán realizar el registro para la preinscripción de sus hijas e hijos.

De acuerdo con Maciel Figueroa, en la ciudad de Morelia se prevé recibir a 12 mil estudiantes, quienes también podrán conocer las becas disponibles, descuentos en inscripciones y colegiaturas, así como los programas universales.

Te puede interesar:
Más universidades y bachilleratos tecnológicos llegarán a Michoacán este año: Iemsysem
Expo Prepárate recorrerá ocho municipios con oferta para media superior

RPO

IEMSySEM
Expo Prepárate

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com