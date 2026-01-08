Expo Prepárate recorrerá ocho municipios con oferta para media superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Prepárate que organiza el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), para dar a conocer la oferta educativa de bachillerato a las y los estudiantes de secundaria, tendrá una cobertura de ocho municipios este 2026.
El director de Educación Media Superior del instituto, Mario Abraham Maciel Figueroa, refirió que este año recorrerán Morelia, Los Reyes, Zamora, Zacapu, Jiquilpan, Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, con la expectativa de llegar a más de 16 mil estudiantes de secundaria y superar la meta alcanzada en 2025.
La dinámica consiste en recibir, de lunes a jueves, a alumnos de las diferentes secundarias de nueve de la mañana a dos de la tarde, mientras que el viernes se destinará para la asistencia de padres, madres y tutores, así como del público en general, quienes incluso podrán realizar el registro para la preinscripción de sus hijas e hijos.
De acuerdo con Maciel Figueroa, en la ciudad de Morelia se prevé recibir a 12 mil estudiantes, quienes también podrán conocer las becas disponibles, descuentos en inscripciones y colegiaturas, así como los programas universales.
RPO