Expo Prepárate recorrerá ocho municipios con oferta para media superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Prepárate que organiza el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), para dar a conocer la oferta educativa de bachillerato a las y los estudiantes de secundaria, tendrá una cobertura de ocho municipios este 2026.

El director de Educación Media Superior del instituto, Mario Abraham Maciel Figueroa, refirió que este año recorrerán Morelia, Los Reyes, Zamora, Zacapu, Jiquilpan, Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, con la expectativa de llegar a más de 16 mil estudiantes de secundaria y superar la meta alcanzada en 2025.