Explotación en el campo michoacano, una realidad: antochistas

“Salgo a las 5 y media de la mañana de la casa, para esperar el camión que me lleva. A la hora de la salida nos regresan, y voy llegando como a las seis de la tarde. Es casi todo el día estar fuera de la casa”. Declara Juan, y continúa, “Mi esposa quiere trabajar, pero no tiene con quién dejar los niños; yo sí quisiera que trabajara porque lo que gano pues no nos alcanza para casi nada, apenas para poder comer”.