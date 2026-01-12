Explosión por combustible despierta a vecinos en La Piedad; hay dos heridos graves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una potente explosión derivó en un incendio de grandes proporciones en la colonia El Cuitzillo en La Piedad, lo que dejó como saldo dos personas con quemaduras de gravedad, severos daños en al menos nueve viviendas y la pérdida total de ocho vehículos, además de una intensa movilización de corporaciones de auxilio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 horas en un inmueble localizado en el barrio Plan de Ayala, sobre la calle Hermanos Flores Magón. De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, en el domicilio presuntamente se almacenaban grandes cantidades de combustible, situación que ya es investigada por las autoridades para determinar su origen y legalidad.