Explosión por combustible despierta a vecinos en La Piedad; hay dos heridos graves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una potente explosión derivó en un incendio de grandes proporciones en la colonia El Cuitzillo en La Piedad, lo que dejó como saldo dos personas con quemaduras de gravedad, severos daños en al menos nueve viviendas y la pérdida total de ocho vehículos, además de una intensa movilización de corporaciones de auxilio.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 horas en un inmueble localizado en el barrio Plan de Ayala, sobre la calle Hermanos Flores Magón. De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, en el domicilio presuntamente se almacenaban grandes cantidades de combustible, situación que ya es investigada por las autoridades para determinar su origen y legalidad.
Habitantes del sector narraron que el estruendo de la explosión los despertó de manera abrupta, seguido de una enorme bola de fuego que iluminó varias cuadras.
El combustible se habría derramado sobre la vialidad, facilitando que las llamas alcanzaran vehículos estacionados y se propagaran rápidamente hacia casas aledañas, generando momentos de pánico entre las familias.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Piedad, Protección Civil, Guardia Civil, Seguridad Pública y paramédicos acudieron de inmediato al sitio, donde trabajaron por más de tres horas para controlar y extinguir el fuego, así como para evitar que el incendio se extendiera a más inmuebles.
Durante las labores de auxilio, personal de Protección Civil brindó atención a dos adultos mayores que presentaban intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.
Asimismo, ocho personas fueron rescatadas de viviendas afectadas y valoradas en el lugar por paramédicos, sin lesiones de consideración, mientras que varias familias requirieron atención por crisis nerviosa.
Las autoridades las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades, en tanto se realiza la evaluación de daños y se gestionan apoyos para las familias que resultaron afectadas.
BCT