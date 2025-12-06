Explosión frente a base policial en Coahuayana deja 2 muertos; Gabinete de Seguridad de México investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión ocurrida la mañana de este sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana dejó como saldo dos personas fallecidas y siete más lesionadas, de acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
El estallido, registrado poco antes del mediodía sobre la calle Ignacio López Rayón, en pleno centro del municipio, provocó pánico entre la población y daños visibles en vehículos e inmuebles cercanos. De manera preliminar se investiga el posible uso de un coche bomba o artefactos explosivos.
Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo urgente en la zona. Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron el perímetro para garantizar la seguridad de los habitantes, mientras que helicópteros trasladaron a los lesionados a hospitales regionales para recibir atención médica especializada.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán, junto con la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encuentra realizando actos de investigación para determinar las causas exactas del incidente y ubicar a los posibles responsables.
Hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial si se trató de un atentado con coche bomba o de otro tipo de explosivo artesanal. Sin embargo, fuentes locales y reportes iniciales apuntan a que el ataque fue dirigido directamente contra las instalaciones de la policía comunitaria.
El Gobierno de México informó que se dará seguimiento puntual a la situación y se mantendrá la coordinación con las autoridades locales para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región.
