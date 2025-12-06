Explosión frente a base policial en Coahuayana deja 2 muertos; Gabinete de Seguridad de México investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión ocurrida la mañana de este sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana dejó como saldo dos personas fallecidas y siete más lesionadas, de acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El estallido, registrado poco antes del mediodía sobre la calle Ignacio López Rayón, en pleno centro del municipio, provocó pánico entre la población y daños visibles en vehículos e inmuebles cercanos. De manera preliminar se investiga el posible uso de un coche bomba o artefactos explosivos.