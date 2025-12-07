Explosión en Coahuayana: FGR investiga como acto de terrorismo

Los hechos se registraron en la colonia Centro del municipio, donde una carga explosiva detonó frente a instalaciones de la Policía Comunitaria. El impacto ocasionó la muerte de al menos dos personas en el lugar, así como varias lesiones de gravedad entre integrantes de la corporación, de los cuales tres fallecieron posteriormente mientras recibían atención médica. También se reportaron daños en vehículos e inmuebles cercanos.

La FGR confirmó que la indagatoria se desarrolla como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en coordinación con personal del Centro Federal de Pericial Forense (CFFP) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, expresó condolencias por las víctimas y señaló que las familias reciben atención por parte del Gobierno del Estado, además de reiterar que la prioridad institucional es identificar y detener a los responsables.

Ciudadanía puede aportar información de forma anónima y oficial mediante el correo vua.michoacan@fgr.org.mx o al 443 322 5920 y 443 322 5936 , líneas del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana.

BCT