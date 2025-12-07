Explosión en Coahuayana: FGE confirma que unidad con explosivos llegó por Colima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vehículo con explosivos que estalló frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana entró alrededor de las 8:30 de la mañana por Colima, confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, comentó que el trayecto se dio por la carretera 200, cruzando el puente Coahuayana. Posteriormente, entró a la comunidad de San Vicente, por la carretera Coahuayana Viejo, hasta llegar a la cabecera municipal, arribando alrededor de las 11:40 horas.
“Esto es el tránsito que se realizó en el recorrido para posteriormente accionar este suceso que ya hemos estado comentando. Personal de Servicios Periciales de esta institución, también de la Fiscalía General de la República, han estado haciendo la recolección de diferentes indicios”, dijo.
Torres Piña confirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleve la investigación y determine la tipificación del delito.
Respecto a los daños, indicó que la explosión se dio en 300 metros lineales horizontal y 50 metros lineales vertical, con daños en la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana y diversos negocios, entre ellos una paletería, una panadería y una carnicería, además de afectaciones en casas (cristales y techos), así como en instituciones de gobierno y 12 vehículos siniestrados.
Recordó que hay cinco víctimas mortales, de las cuales tres fueron identificadas como elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana y sus cuerpos entregados a sus familiares. Dos víctimas más están sin identificar, y se presume que una de ellas sea la persona que conducía la camioneta.
Además, hay siete personas lesionadas: seis fueron atendidas en diversas clínicas del municipio y una más fue trasladada al Hospital General Regional (HGR) No. 01 Morelia-Charo.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, dejó en claro que por estos hechos no hay víctimas civiles, pero sí dos civiles heridos, quienes se encuentran fuera de peligro y estables.
