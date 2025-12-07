Explosión en Coahuayana: FGE confirma que unidad con explosivos llegó por Colima

“Esto es el tránsito que se realizó en el recorrido para posteriormente accionar este suceso que ya hemos estado comentando. Personal de Servicios Periciales de esta institución, también de la Fiscalía General de la República, han estado haciendo la recolección de diferentes indicios”, dijo.

Torres Piña confirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleve la investigación y determine la tipificación del delito.

Respecto a los daños, indicó que la explosión se dio en 300 metros lineales horizontal y 50 metros lineales vertical, con daños en la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana y diversos negocios, entre ellos una paletería, una panadería y una carnicería, además de afectaciones en casas (cristales y techos), así como en instituciones de gobierno y 12 vehículos siniestrados.