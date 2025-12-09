Explosión en Coahuayana deja cinco fallecidos y un caso de muerte cerebral: CEAV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se confirmó un nuevo caso de muerte cerebral tras la explosión registrada el pasado sábado en una unidad en Coahuayana, informó Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).

Atención a víctimas

En entrevista colectiva, Serrato Lozano destacó que desde el día del incidente, la CEAV desplegó personal especializado en la zona.

“Desplegamos cuatro abogados victimales, dos psicólogos y ayer se incorporaron más compañeras de trabajo social; ya están atendiendo a las víctimas. Eso es lo primero: atender la salud de las víctimas y a las familias (…)”, expresó.

Asimismo, indicó que, además de las cinco personas fallecidas previamente, se reporta una persona con diagnóstico de muerte cerebral.

“Don Eliseo Gómez, que fue trasladado al hospital, perdió la vida; actualmente hay otra persona con muerte cerebral y ojalá tengamos más noticias en las próximas horas. Esperemos los protocolos de los médicos, no damos por hecho nada hasta que ellos lo determinen (…)”, agregó.