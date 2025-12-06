Explosión en Coahuayana deja al menos un muerto y 10 heridos, investigan posible ataque

De acuerdo con la información preliminar la explosión ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón en las inmediaciones de la base de la policía local, donde el fuerte estruendo se pudo sentir en distintos puntos de la cabecera municipal.

Al lugar acuden diversas corporaciones de auxilio y autoridades de los tres niveles de gobierno. En el sitio terminó destrozado un vehículo y hubo daños en inmuebles cercanos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, en un ataque directo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y al menos 10 lesionadas. Las autoridades indicaron que ya se brinda atención inmediata a los afectados y que la información será ampliada conforme avance la verificación oficial.