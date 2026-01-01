Explosión de pirotecnia deja a menor lesionado en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor resultó lesionado por quemaduras provocadas por pirotecnia en la colonia Praderas Verdes, en el municipio de Lázaro Cárdenas, lo que activó la inmediata respuesta de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información de Protección Civil Lázaro Cárdenas, el reporte ingresó a través del número de emergencias 911, alertando sobre una persona lesionada por el uso de artefactos pirotécnicos. Al sitio se trasladaron paramédicos, quienes brindaron las primeras atenciones al menor afectado.

Aunque el estado de salud no fue detallado públicamente, el incidente vuelve a encender la alerta sobre los riesgos del manejo de pirotecnia, especialmente cuando se encuentra al alcance de niñas y niños, y sin supervisión adecuada.

Autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y tutores para extremar precauciones y evitar que menores manipulen estos objetos, ya que incluso un descuido mínimo puede derivar en lesiones graves e irreversibles.