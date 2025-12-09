Explosión de "coche bomba" en Coahuayana, atípica; había dos personas a bordo: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las investigaciones sobre la explosión ocurrida en el municipio de Coahuayana avanzan y actualmente están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el funcionario federal confirmó que la camioneta involucrada en el ataque provenía del estado de Colima. Añadió que no se trató de un vehículo abandonado con explosivos, sino que al momento del incidente se encontraba ocupada por dos personas.
“Donde explota la camioneta, iban dos personas arriba. Llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, explicó García Harfuch, quien también señaló que con la atracción del caso por parte de la FGR se abren nuevas líneas de investigación y se realizarán peritajes adicionales.
La confirmación del origen del vehículo fue dada a conocer previamente, el domingo, por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. Las autoridades locales y federales trabajan de forma coordinada para esclarecer los hechos registrados el sábado 6 de diciembre en el centro del municipio.
Respecto a la estrategia de seguridad, Harfuch reiteró que el “Plan Michoacán” se mantiene activo y no es una acción temporal. Aseguró que se trata de una intervención integral que busca reducir no solo los homicidios, sino también hechos violentos como el ocurrido en Coahuayana.
“Este es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos”, afirmó.
