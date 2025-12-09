Explosión de "coche bomba" en Coahuayana, atípica; había dos personas a bordo: Harfuch

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el funcionario federal confirmó que la camioneta involucrada en el ataque provenía del estado de Colima. Añadió que no se trató de un vehículo abandonado con explosivos, sino que al momento del incidente se encontraba ocupada por dos personas.

“Donde explota la camioneta, iban dos personas arriba. Llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, explicó García Harfuch, quien también señaló que con la atracción del caso por parte de la FGR se abren nuevas líneas de investigación y se realizarán peritajes adicionales.