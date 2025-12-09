Explosión de camioneta en Coahuayana fue por pugna entre cárteles; gobierno descarta terrorismo

Al ser cuestionado sobre la implementación del Plan Michoacán y la presunta vulneración a los cinturones de seguridad del estado, García Harfuch recordó que el programa es integral y se mantiene en operación continua: “Cuando presentamos avances no es con una qááactitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. Vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos”, declaró.

El secretario señaló que la agresión está ligada directamente a la pugna entre grupos criminales presentes en la franja costera del estado, como el Cártel de Aquila/Coahuayana al mando de Germán Ramírez “El Toro” y Héctor Zepeda “El Teto; el Cártel de Tepalcatepec, dirigido por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Toro”, “El Teto” y “El Abuelo” actualmente aliados.

“El hecho fue resultado de disputas entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que forma Cárteles Unidos. El una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, y que representa un ataque directo a la Policía Comunitaria, ya que está vinculada con uno de estos líderes delictivos”, detalló al tiempo de que añadió que no es el primer evento en el que se usan explosivos en esa región durante el año.

Respecto a la motivación del ataque y su posible carácter de afrenta al gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó esa interpretación al afirmar que se trata de la dinámica criminal propia del estado.

García Harfuch complementó: “La mayoría de las rivalidades delincuenciales buscan control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas”.

Sobre las dos personas involucradas directamente en el hecho, el secretario precisó que no son dos personas víctimas, sino dos personas que pertenecen a grupos delincuenciales, aunque evitó revelar identidades por presunción de inocencia. También confirmó que continúan las diligencias lideradas por la FGR, particularmente en torno a delitos de tráfico y acopio de armas.

Finalmente, el secretario descartó categóricamente la posibilidad de terrorismo: “No es por terrorismo. El terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales. Entonces esto va más bien por delincuencia organizada”.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos en la región de Coahuayana mientras continúan las investigaciones sobre la explosión y la creciente disputa criminal en la costa michoacana.

rmr