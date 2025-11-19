Explorarán 10 manantiales en Ihuatzio para rescatar el lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), Ramón Orozco Hernández, afirmó que aproximadamente en abril del siguiente año comenzarán los trabajos de exploración de 10 manantiales en la comunidad de Ihuatzio, cerca del muelle San Pedrito del lago de Pátzcuaro.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el funcionario refirió que actualmente están dando mantenimiento a los manantiales que ya fueron rehabilitados tras la sequía de los últimos años, que golpeó fuertemente la zona lacustre, pero el siguiente año prevén comenzar con nuevos trabajos.

"Ahorita estamos dando mantenimiento al cuerpo de agua de Pátzcuaro y esos propios manantiales. No hemos avanzado en explorar más. Nos queda una zona pendiente que tiene una cantidad considerable en Ihuatzio y que próximamente estaremos trabajando", dijo.

Refirió que son al menos 10 manantiales los que pueden abonar en buena cantidad al lago de Pátzcuaro; la comunidad de Ihuatzio está ubicada al borde del lago, del lado contrario a Urandén y a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Pátzcuaro, donde también hay una zona arqueológica importante.