Experiencia "Camino de las Ánimas" regresará a manantiales de Urandén por Día de Muertos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segundo año consecutivo, la comunidad de Urandén, ubicada en la ribera del Lago de Pátzcuaro, volverá a iluminar sus canales para celebrar "El Camino de las Ánimas", una experiencia cultural que forma parte de las actividades de Noche de Muertos en Michoacán.
El año anterior, esta representación logró atraer a cientos de visitantes gracias a su mística atmósfera nocturna, el simbolismo de las canoas adornadas con flores de cempasúchil, y la participación activa de la comunidad. En esta edición 2025, el evento regresa con nuevas fechas y un programa enriquecido.
¿Qué incluye la experiencia?
Música tradicional purépecha
Representaciones simbólicas en los canales iluminados
Danzas regionales
Cocina típica local
Andangutakua: cacería tradicional del pato
Fechas y horarios
Primer fin de semana:
24, 25 y 26 de octubre
Segundo fin de semana:
31 de octubre y 2 de noviembre
Horarios de actividades:
Primera representación: 19:00 - 20:00 h
Cacería de patos: 20:10 - 20:30 hrs
Segunda representación: 20:45 - 21:45 h
Programa especial - 1 de noviembre
19:00 - 20:00 horas: 1ª representación de la comunidad en canoas
20:30 - 21:30 h: 2ª representación
22:00 - 23:00 h: 3ª representación
Desde las 19:00 h: Festival de música y danzas tradicionales en el Parador Turístico de Urandén
Ubicación y contacto
Lugar: Manantiales de Urandén
Teléfono: 443 224 6187
Costos
Acceso general: $50 por persona
Estacionamiento: $30 por auto
