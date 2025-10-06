Experiencia "Camino de las Ánimas" regresará a manantiales de Urandén por Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segundo año consecutivo, la comunidad de Urandén, ubicada en la ribera del Lago de Pátzcuaro, volverá a iluminar sus canales para celebrar "El Camino de las Ánimas", una experiencia cultural que forma parte de las actividades de Noche de Muertos en Michoacán.

El año anterior, esta representación logró atraer a cientos de visitantes gracias a su mística atmósfera nocturna, el simbolismo de las canoas adornadas con flores de cempasúchil, y la participación activa de la comunidad. En esta edición 2025, el evento regresa con nuevas fechas y un programa enriquecido.