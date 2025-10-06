Experiencia "Camino de las Ánimas" regresará a manantiales de Urandén por Día de Muertos
Ya hay fechas y costos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segundo año consecutivo, la comunidad de Urandén, ubicada en la ribera del Lago de Pátzcuaro, volverá a iluminar sus canales para celebrar "El Camino de las Ánimas", una experiencia cultural que forma parte de las actividades de Noche de Muertos en Michoacán.

El año anterior, esta representación logró atraer a cientos de visitantes gracias a su mística atmósfera nocturna, el simbolismo de las canoas adornadas con flores de cempasúchil, y la participación activa de la comunidad. En esta edición 2025, el evento regresa con nuevas fechas y un programa enriquecido.

¿Qué incluye la experiencia?

  • Música tradicional purépecha

  • Representaciones simbólicas en los canales iluminados

  • Danzas regionales

  • Cocina típica local

  • Andangutakua: cacería tradicional del pato

Fechas y horarios

Primer fin de semana:

  • 24, 25 y 26 de octubre

Segundo fin de semana:

  • 31 de octubre y 2 de noviembre

Horarios de actividades:

  • Primera representación: 19:00 - 20:00 h

  • Cacería de patos: 20:10 - 20:30 hrs

  • Segunda representación: 20:45 - 21:45 h

Programa especial - 1 de noviembre

  • 19:00 - 20:00 horas: 1ª representación de la comunidad en canoas

  • 20:30 - 21:30 h: 2ª representación

  • 22:00 - 23:00 h: 3ª representación

  • Desde las 19:00 h: Festival de música y danzas tradicionales en el Parador Turístico de Urandén

Ubicación y contacto

  • Lugar: Manantiales de Urandén

  • Teléfono: 443 224 6187

Costos

  • Acceso general: $50 por persona

  • Estacionamiento: $30 por auto

