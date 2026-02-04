Existe reincidencia en municipios en la colocación de máquinas tragamonedas: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia son los municipios con mayor reincidencia en la instalación de máquinas tragamonedas, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, al precisar que es necesario que las personas que se vean afectadas por estos aparatos, denuncien.

En entrevista, indicó que pese al aseguramiento y decomiso de estas máquinas, en los negocios vuelven aparecer a los días, debido a que los dueños son extorsionados con el tema.

"Nos llegan a decir, -nos llegaron, nos pusieron las maquinitas-, al momento que nosotros hacemos la extracción y no hay quien venga a denunciar. Queremos encontrar al responsable, realmente las personas que tienen en sus locales no saben quién se las fue a poner", refirió.