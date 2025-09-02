Exigieron $8 millones y lo mataron; procesan a Ma. Guadalupe por secuestro agravado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Ma. Guadalupe “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un agricultor.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), el pasado 10 de agosto la víctima, agricultor dedicado al cultivo de aguacate, salió de su domicilio ubicado en la localidad de La Magdalena y no regresó.

Ese mismo día se comunicó con su esposa, a quien le solicitó reunir la cantidad de 8 millones de pesos; posteriormente, Ma. Guadalupe “N” y Alejandro “N” – este último también ya vinculado a proceso- realizaron diversas llamadas a la familia para exigir dinero a cambio de su libertad.

El 11 de agosto la familia entregó 2 millones de pesos y un vehículo como parte del rescate; sin embargo, horas más tarde la víctima fue localizada sin vida.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la FGE.

En audiencia, Ma. Guadalupe "N" fue presentada ante el Juez de Control que, una vez que valoró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, resolvió vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció cuatro meses para el cierre de la investigación.

rmr