Exigen trabajadores del Poder Judicial Federal respeto a sus derechos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) en Michoacán se manifestaron en los distritos de Morelia y Uruapan, exigiendo respeto a sus derechos laborales, afectados por la reforma judicial de 2024 y la llegada de nuevos juzgadores.

Afectados por la falta de aumentos salariales y el pago de retroactivos, las y los trabajadores judiciales en las 14 sedes del estado hicieron presencia en la manifestación estatal, exigiendo estabilidad laboral, el retroactivo y certificados de sello digital, según informaron representantes de las y los manifestantes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato.