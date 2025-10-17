Michoacán

Exigen trabajadores del Poder Judicial Federal respeto a sus derechos laborales

Representantes de trabajadores del Poder Judicial Federal en Morelia y Uruapan protestaron por falta de retroactivos post-reforma judicial
NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) en Michoacán se manifestaron en los distritos de Morelia y Uruapan, exigiendo respeto a sus derechos laborales, afectados por la reforma judicial de 2024 y la llegada de nuevos juzgadores.

Afectados por la falta de aumentos salariales y el pago de retroactivos, las y los trabajadores judiciales en las 14 sedes del estado hicieron presencia en la manifestación estatal, exigiendo estabilidad laboral, el retroactivo y certificados de sello digital, según informaron representantes de las y los manifestantes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato.

“Desde la entrada del nuevo órgano de administración judicial, hay prestaciones que se han visto un poco inciertas. En primera instancia, hay una prestación de apoyo de pago de colegiaturas que, en realidad, ni siquiera cubre el total de la colegiatura y se vio afectada durante un mes. Ya cuando empezamos a hacer un poquito de ruido se retomó, pero este año no hemos recibido aumento salarial, ni siquiera el inflacionario. Otros años es el 5% anual; este año no hemos recibido el ajuste inflacionario y, en consecuencia, pues obviamente no hemos recibido un pago retroactivo”
La reforma judicial prometió no afectar a la base trabajadora, pero recortes del 30% en prestaciones y despidos en otros circuitos contradicen esto.

“El embate ahora, sobre todo, lo siento yo sobre la base trabajadora, lo cual se contrapone con las manifestaciones hechas por la presidenta el año pasado, que a la base trabajadora no se nos iba a afectar. Y, sin embargo, en el circuito no tenemos conocimiento como tal, pero, como te digo, en otros circuitos sí llegaron titulares pidiendo renuncias, corriendo gente. Entonces eso de que no nos iba a afectar, pues está demostrado que es una falacia”
Al menos este viernes, la manifestación durará hasta las 3:00 p.m., buscando un acercamiento con el órgano de administración judicial. A partir de ahí, las y los empleados judiciales tomarán medidas para más adelante.

