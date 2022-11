Exigen justicia por sus hijas víctimas en accidente de septiembre en la Siglo XXI

En este tenor, Reyes Galindo Pedraza, diputado del Congreso de Michoacán, señaló de omisos y faltos de sensibilidad a la FGE y a la empresa Quálitas -aseguradora del tráiler involucrado-, pues al menos las familias de Lupita Corona y Grecia Hernández son ignoradas.

"Que no se haya llamado a comparecer al responsable es de no creerse, parece una broma de muy mal gusto. ¿Quién puede justificar qué hay detrás para que no llamen a comparecer a este sujeto responsable de estos hechos? A mí me toca acompañar a las familias para que las autoridades volteen y resuelvan, pero a Quálitas le toca atender a los familiares", dijo.