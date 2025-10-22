Exigen diputados atención a Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un fuerte operativo de seguridad y una tensa calma, diputados de Michoacán exigieron mayor atención en el municipio y honrar el nombre de Bernardo Bravo Manríquez por la lucha social a favor de los derechos de los limoneros y el combate a la extorsión.

Siete legisladores dejaron las curules al iniciar la sesión solemne del 211 aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La diputada Sandra Olimpia Garibay resaltó que es triste ver cómo los luchadores sociales caen sin que haya justicia.