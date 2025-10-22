Exigen diputados atención a Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un fuerte operativo de seguridad y una tensa calma, diputados de Michoacán exigieron mayor atención en el municipio y honrar el nombre de Bernardo Bravo Manríquez por la lucha social a favor de los derechos de los limoneros y el combate a la extorsión.
Siete legisladores dejaron las curules al iniciar la sesión solemne del 211 aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La diputada Sandra Olimpia Garibay resaltó que es triste ver cómo los luchadores sociales caen sin que haya justicia.
Al retirarse de la sesión, la acompañaron las legisladoras Belinda Hurtado Marín, Vanesa Caratachea y María Itzé Camacho Zapiain, además del diputado Carlos Bautista Tafolla. Los diputados Hugo Rangel y Guillermo Valencia también se unieron a la exigencia.
El legislador Guillermo Valencia Reyes se retiró tras el ingreso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien le pidió no solo justicia, sino atención al municipio.
Y es que, tras el pase de lista a quienes impulsaron la Constitución de Apatzingán de 1814, exigió también honrar los nombres de Bernardo Bravo Manríquez e Hipólito Mora Chávez, como luchadores sociales que se levantaron contra la delincuencia organizada.
RPO