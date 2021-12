Exhortan a michoacanos a evitar uso de pirotecnia durante fiestas decembrinas

Las quemaduras y demás lesiones, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pueden prevenirse alejando a los niños de todo lo que sea la manipulación de pirotecnia, ya que los heridos no siempre son los que manejan los explosivos.

Debido a la alta temperatura que alcanzan los elementos de pirotecnia, los fuegos artificiales no deben considerarse como juguetes, sino como dispositivos que pueden causar quemaduras de tercer grado; por ello, la población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar un riesgo de lesión.

Es importante hacer uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños los manipulen, no almacenarlos en casa, no guardarlos en los bolsillos (la fricción puede hacerlos explotar), no llevar a la boca los fuegos artificiales, ya que pueden intoxicarse y evitar encenderlos en envases de vidrio o plástico ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas.