Exhorta SSP a seguir medidas preventivas para las compras virtuales del Buen Fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emite las medidas en materia de prevención, para los usuarios que efectúen compras virtuales.

Entre las recomendaciones, la institución exhorta a los usuarios a monitorear sus cuentas bancarias, para estar al tanto de cualquier actividad irregular, no conectarse ni efectuar compras desde redes públicas o compartidas, no instalar algún software de fuentes no confiables al realizar tus compras, asegurarse siempre de cerrar sesión, comprar en sitios seguros, conocidos y de buena reputación; en caso de ver ofertas en redes sociales, observar los comentarios previos, así como ser muy cauteloso al otorgar la información financiera al realizar tu compra.

Y con el objetivo de reforzar la privacidad y los datos personales en dispositivos electrónicos, es necesario instalar y mantener actualizadas herramientas o aplicaciones de seguridad; asimismo se recomienda utilizar las tarjetas digitales que ofrecen las bancas móviles, cuyo código de verificación cambia en cada transacción que se realice, convirtiéndola temporal y de un solo uso.

Con estas sugerencias, el personal de la Policía Cibernética, de la Guardia Civil, desea que la ciudadanía disfrute de este Buen Fin de manera segura; y aunado a estas recomendaciones, se reporta siempre a su servicio ante cualquier anomalía u orientación, a través de los números de emergencias 911 y 089, donde se encuentran disponibles las 24 horas del día y todo el año.