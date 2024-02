Exhorta Congreso al gobierno federal a la reubicación de casetas en carreteras michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al ser aprobado como de urgente y obvia resolución, el Congreso de Michoacán envió un exhorto al gobierno federal y su titular, Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), se implementen acciones como la reubicación de las casetas en las carreteras michoacanas de Zinápecuaro, Panindícuaro y Ecuandureo, con fin de evitar accidentes en dichos tramos.

El proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada del PRD, Julieta Gallardo Mora y aprobada en votación económica por unanimidad, esto luego de que al menos tres diputados (Brenda Fraga, Reyes Galindo y Juan Carlos Barragán), admitieran los constantes accidentes que se registran en la carretera de occidente

En entrevista, la perredista aseguró que, falta voluntad desde el gobierno federal para hacer frente a la problemática:

"Si no se toman cartas en el asunto los accidentes van a seguir, no se quiere tocar (al presidente) y las víctimas somos nosotros (...) No hay semana ya sea en la caseta de Zinapécuaro o en la caseta de Panindícuaro en la que no haya accidentes. No hay voluntad para atender el tema".