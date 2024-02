Exhorta Canacintra a gobiernos a mantenerse al margen del proceso electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelia, Aramis Sosa Cedeño, hizo un llamado a los gobiernos a mantenerse al margen del proceso electoral.

“México y Michoacán merecen vivir una celebración democrática libre, tranquila, equitativa, inclusiva y de nivel. Por ello, exhortamos a todas las autoridades de todos los órganos de gobierno a mantenerse al margen del proceso electoral para no empañar, por presiones del poder político, la voluntad ciudadana”.

Lo anterior en el marco del arranque de las campañas federales, tras recordar que este es el proceso electoral más grande de la historia del país, en el que estarán en juego más de 19 mil mil cargos de elección.

El líder de los empresarios industriales señaló que desde la Iniciativa Privada levantarán la voz para no permitir el desvío de recursos para destinarlos a campañas, ya que, dijo, el futuro del país es lo que está en juego.

“En México no hay cabida a la desinformación, no hay cabida a los engaños hacia las personas más vulnerables. Hoy la Iniciativa Privada tenemos voz y categóricamente nos levantamos para decir que no vamos a permitir corrupción, no vamos a permitir desvío de recursos públicos para favorecer a las campañas políticas, no vamos a permitir que nuestro futuro esté en riesgo. Es por México, es por Michoacán y es por Morelia”.

En ese sentido, señaló que las autoridades deben conducirse a la altura de lo que el país y Michoacán requieren por lo que puntualizó que pugnan por campañas de altura, de respeto y paz, sin descalificaciones.

Sosa Cedeño añadió que este año representa una oportunidad de cambiar el rumbo de historia y el acceso a la información en esta era digital permitirá que las propuestas de los diferentes aspirantes a los puestos de elección popular lleguen a prácticamente el 78 por ciento de la población, lo que significa que 8 de cada 10 personas que tengan acceso a la información podrán observar, revisar analizar los perfiles y las acciones de cada candidato.

“Los gobiernos deben conducir su trabajo apegado a la ley, generando certidumbre de gobernabilidad y de paz, para así permitir que México siga libre, pero, sobre todo, en crecimiento social y por supuesto en crecimiento y desarrollo económico”, concluyó.

