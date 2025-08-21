Michoacán

Exhiben en Clavijero el Chac Mool hallado en Pátzcuaro

Puede visitarse en la sala 4 hasta octubre de este año
Exhiben en Clavijero el Chac Mool hallado en Pátzcuaro
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), inauguró la exposición “Memorias bajo tierra. Obras del presente, arqueología de salvamento en Michoacán”, instalada en el Centro Cultural Clavijero.

Te puede interesar:
Hallan en Pátzcuaro escultura prehispánica de Chac Mool
Exhiben en Clavijero el Chac Mool hallado en Pátzcuaro

Durante el evento, la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, destacó que la muestra revela que la riqueza cultural del estado también se encuentra bajo la tierra. Subrayó que estos hallazgos arqueológicos nos recuerdan nuestros orígenes y dan cuenta del compromiso del Gobierno estatal, impulsado por Alfredo Ramírez Bedolla, con la difusión cultural y la preservación de la herencia histórica, en estrecha colaboración con el INAH y la SCOP.

CORTESÍA

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que esta exposición es resultado del trabajo de investigación derivado de proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de Michoacán, y reconoció el acompañamiento del INAH como factor clave para transformar cada obra pública en una oportunidad de rescate del pasado.

Por su parte, el director del INAH Michoacán, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, resaltó que se trata de la primera exposición arqueológica en muchos años que se presenta fuera de un recinto del instituto, lo que refleja la voluntad de abrir el conocimiento y el patrimonio a un público más amplio desde otros espacios.

CORTESÍA

La muestra reúne algunos de los hallazgos más relevantes de los últimos cinco años, entre ellos una canoa prehispánica rescatada tras la sequía en el lago de Pátzcuaro y una escultura de Waxanuti (tipo Chac Mool), cuya última aparición documentada en la entidad data de la década de 1930.

Estos vestigios, además de su valor histórico, invitan a reflexionar sobre el patrimonio como memoria colectiva y parte de la vida cotidiana.

CORTESÍA

En la inauguración estuvieron presentes también la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el jefe de proyecto del INAH Michoacán, Ramiro Aguayo; el director de Producción Artística y Desarrollo Cultural de la Secum, Luis Gabino Alzati Ruiz; y el titular del Centro Cultural Clavijero, Christian Fabián Alvizo.

rmr

Exposición
Centro Clavijero
grid
Chac Mool
“Memorias bajo tierra. Obras del presente, arqueología de salvamento en Michoacán”,

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com