Exfuncionario de Uruapan vinculado a proceso por cohecho y daño patrimonial de $615 mil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En La Piedad, un juez emitió sentencia condenatoria de 22 años, 2 meses de prisión a Luis Fidel C.A. por el delito de violación equiparada agravada, además, se le condenó al pago de reparación del daño de manera integral en favor de la víctima directa que se cuantificará en la siguiente etapa, y toda vez que la prisión conlleva la suspensión de sus derechos políticos, se le suspenden por el mismo lapso de la pena de prisión. Los hechos ocurrieron en distintas ocasiones en la localidad del Cerrito municipio de Huaniqueo.

Por otro lado, un juez de control y enjuiciamiento de Uruapan vinculó a proceso a Luis Antonio S.C. por los delitos de cohecho y ejercicio ilícito del servicio público, en agravio del Ayuntamiento de Uruapan, tras acreditarse su probable participación en los hechos imputados por la representación social.

Como medidas cautelares, se determinó la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Además, se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación.

De acuerdo con los datos expuestos ante la autoridad judicial, el imputado —quien se desempeñó como Director de Licencias y Giros Mercantiles de Uruapan entre el 10 de marzo de 2022 y el 22 de julio de 2024— presuntamente habría solicitado y recibido dinero en cinco ocasiones sin ingresarlo a la Tesorería Municipal, causando un daño patrimonial por más de 75 mil pesos.

Asimismo, se señaló que antes de concluir su cargo habría sustraído documentos originales con cotizaciones presuntamente firmadas por el entonces presidente municipal, sustituyéndolos por copias simples; situación que impidió realizar peritajes grafoscópicos para determinar la autenticidad de las firmas.

También se expuso que el imputado habría utilizado de manera indebida un usuario administrador del sistema informático SARE, con el cual presuntamente clonó recibos y generó un daño adicional por más de 615 mil pesos.

Finalmente, un juez de control de Morelia vinculó a proceso a Víctor Hugo M. A., por su posible participación en el homicidio calificado, tentativa de homicidio y secuestro agravado de 4 víctimas, hechos ocurridos la noche del 4 de octubre de 2025 en la localidad de Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante.

Se presume que el imputado —quien era elemento de la policía municipal de Ario de Rosales— habría participado junto con otras personas en la interceptación de una camioneta en la que viajaban las cuatro víctimas. Durante estos hechos se realizaron diversas detonaciones de arma de fuego que ocasionaron la muerte de Gabriela Andrea F.V. y Raymundo P.G., además de causar lesiones a Ana Laura R.O. Asimismo, se acreditaron datos respecto a la privación de la libertad de Gerardo S.W., quien fue golpeado, interrogado y posteriormente liberado en la localidad de Opopeo.

mrh