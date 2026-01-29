Exedil de Copándaro, el detenido por supuesto desvío de 6.4 millones de pesos

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) detuvo al ex presidente municipal de Copándaro, Francisco Javier “N”, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, derivado del presunto desvío de más de 6.4 millones de pesos de recursos públicos.

De acuerdo con la información difundida por la FECC a través de redes sociales, la orden de aprehensión fue cumplimentada en contra del ex edil, así como de Sandra “N”, quien se desempeñaba como directora de Obras Públicas del Ayuntamiento.

Las investigaciones ministeriales señalan que los hechos se remontan al año 2010, durante la administración municipal 2008-2011, periodo en el que ambos ex servidores públicos habrían participado en el desvío de recursos asignados a proyectos de rehabilitación y eficientización del sistema de agua potable.