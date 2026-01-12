Excelencia académica: el alma de la Universidad Michoacana; Yarabí Ávila rinde Tercer Informe de Actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Tercer Informe de Actividades al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, destacó logros y cifras que apuntalan la excelencia académica que ofrece la Máxima Casa de Estudios y que la posicionan como una de las mejores universidades a nivel nacional.

Señaló que en el rubro de la academia, los números hablan por sí solos, “por ello, este informe no se limita solamente a mirar el pasado inmediato, sino a mirar al 2026 como un año de cierre fuerte, responsable y de gran proyección institucional, en el que no solamente se concluyen tareas, sino también en el que se dejan rutas claras, proyectos estructurados y compromisos firmes para dar esa continuidad a nuestra vida universitaria”, enfatizó.