Exalcalde de Irimbo confirma que participará en elección extraordinaria

El exalcalde refirió que esperará a la emisión de la convocatoria por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para la elección extraordinaria, toda vez que, aseguró, su partido -el PRI- lo arropará para competir nuevamente en la elección.

En cuanto al tercero que realizó las 13 publicaciones en donde se denosta, denigra y agrede a la candidata, Palomino negó tener relación.

"No hay ninguna relación, nosotros oportunamente nos deslindamos de cualquier responsabilidad y los jueces emitieron el resolutivo y nos deslindaron de cualquier relación. No tenemos ningún acercamiento, no trabaja en el partido, no trabaja con nosotros, fue una tercera persona, fue a través de una red social de la que nos deslindamos", dijo.

rmr