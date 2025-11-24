"¡Evita las zonas!" Hay 11 bloqueos activos esta tarde en Michoacán [1:10 pm]

Tanto productores agrícolas como transportistas participan en este paro nacional, que al corte de las 13:10 horas de este lunes 24 de noviembre de 2025, mantiene cerrados diversos tramos viales.

De acuerdo con información del C5 Michoacán, los puntos afectados son:

Panindícuaro: Autopista de Occidente, kilómetro 307 (caseta de cobro)

Ecuandureo: Autopista México – Guadalajara, kilómetro 360 (caseta de cobro)

Zinapécuaro: Autopista Atlacomulco – Zapotlanejo, kilómetro no especificado (caseta de cobro)

Villamar: Carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS

Vista Hermosa: Autopista de Occidente, kilómetro 390

Vista Hermosa: Carretera Vista Hermosa – Briseñas, kilómetro 46

Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo – La Barca, crucero de Cuatro Esquinas

Sahuayo: Carretera federal Sahuayo – La Barca, crucero de La Palma

Villa Madero: Carretera Tiripetío – Eréndira, con dos puntos bloqueados (altura de la placita y del Oxxo)

Chavinda: Carretera Jacona – Jiquilpan

Las autoridades recomiendan evitar estas rutas mientras continúe la manifestación.

