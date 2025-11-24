"¡Evita las zonas!" Hay 11 bloqueos activos esta tarde en Michoacán [1:10 pm]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exigencia de precios justos para la tonelada de maíz y mayor seguridad en las carreteras ha derivado en múltiples bloqueos en el estado de Michoacán.
Tanto productores agrícolas como transportistas participan en este paro nacional, que al corte de las 13:10 horas de este lunes 24 de noviembre de 2025, mantiene cerrados diversos tramos viales.
De acuerdo con información del C5 Michoacán, los puntos afectados son:
Panindícuaro: Autopista de Occidente, kilómetro 307 (caseta de cobro)
Ecuandureo: Autopista México – Guadalajara, kilómetro 360 (caseta de cobro)
Zinapécuaro: Autopista Atlacomulco – Zapotlanejo, kilómetro no especificado (caseta de cobro)
Villamar: Carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS
Vista Hermosa: Autopista de Occidente, kilómetro 390
Vista Hermosa: Carretera Vista Hermosa – Briseñas, kilómetro 46
Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo – La Barca, crucero de Cuatro Esquinas
Sahuayo: Carretera federal Sahuayo – La Barca, crucero de La Palma
Villa Madero: Carretera Tiripetío – Eréndira, con dos puntos bloqueados (altura de la placita y del Oxxo)
Chavinda: Carretera Jacona – Jiquilpan
Las autoridades recomiendan evitar estas rutas mientras continúe la manifestación.
RYE-