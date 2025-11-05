¡Evita la zona! Cierre en Calzada La Huerta en ambos sentidos esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vialidad en Calzada La Huerta se cerrará en ambos sentidos la noche de este 5 de noviembre, debido a las obras de construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
El corte vial comenzará a las 22:00 horas y se mantendrá hasta las 6:00 horas del día siguiente, por lo que se recomienda a automovilistas tomar previsiones y seguir las rutas alternas habilitadas.
Rutas alternas sugeridas:
Si te diriges hacia Pátzcuaro, puedes tomar:
Calle Encuentro de Maravatío
O bien, rama Calzada La Huerta–Periférico, hacer el retorno y tomar:
Calle Campo del Gallo
O Capitán Mariano Anzurez
Si vienes desde la carretera hacia Calzada La Huerta, utiliza la rama de incorporación al Periférico.
Estas obras forman parte del proyecto del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, que busca mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado en la zona sur de Morelia.
SHA