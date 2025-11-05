Michoacán

¡Evita la zona! Cierre en Calzada La Huerta en ambos sentidos esta noche

El cierre iniciará a las 22:00 horas por obras del Distribuidor Vial; habilitan rutas alternas para tránsito nocturno
FB/ Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vialidad en Calzada La Huerta se cerrará en ambos sentidos la noche de este 5 de noviembre, debido a las obras de construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El corte vial comenzará a las 22:00 horas y se mantendrá hasta las 6:00 horas del día siguiente, por lo que se recomienda a automovilistas tomar previsiones y seguir las rutas alternas habilitadas.

Rutas alternas sugeridas:

  • Si te diriges hacia Pátzcuaro, puedes tomar:

    • Calle Encuentro de Maravatío

    • O bien, rama Calzada La Huerta–Periférico, hacer el retorno y tomar:

      • Calle Campo del Gallo

      • O Capitán Mariano Anzurez

  • Si vienes desde la carretera hacia Calzada La Huerta, utiliza la rama de incorporación al Periférico.

Estas obras forman parte del proyecto del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, que busca mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado en la zona sur de Morelia.

SHA

calzada La Huerta
Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro

