¡Evita contratiempos! Cierres viales en el Periférico; checa horarios y rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 14 de enero se llevarán a cabo dos cierres nocturnos de carriles en distintos puntos del Periférico de Morelia, debido a maniobras de infraestructura que forman parte de obras estatales en proceso.
El primero será en el sentido Charo - Tecnológico, a la altura del Distribuidor Vial Eréndira, donde se colocará una trabe metálica como parte de la construcción del paso vehicular.
El cierre iniciará a las 22:00 horas del miércoles y concluirá a las 6:00 horas del jueves 15 de enero.
Durante ese periodo, la circulación se desviará por la lateral y el paso superior vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.
El segundo cierre se realizará también la noche del 14 de enero, a la altura de las oficinas de Policía y Tránsito, por obras del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia.
En este punto, el cierre será en el sentido Fiscalía - salida Pátzcuaro, e incluirá paso alterno sobre el cuerpo opuesto. La restricción comenzará a las 22:00 horas del miércoles y terminará a las 5:00 horas del jueves 15.
En este sitio también se llevará a cabo el montaje de trabes metálicas, una operación que requiere precisión y seguridad.
Ambos trabajos forman parte del programa estatal “Michoacán Construye” y buscan agilizar la movilidad urbana en zonas clave de la capital.
SHA