¡Evita contratiempos! Cierres viales en el Periférico; checa horarios y rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 14 de enero se llevarán a cabo dos cierres nocturnos de carriles en distintos puntos del Periférico de Morelia, debido a maniobras de infraestructura que forman parte de obras estatales en proceso.

El primero será en el sentido Charo - Tecnológico, a la altura del Distribuidor Vial Eréndira, donde se colocará una trabe metálica como parte de la construcción del paso vehicular.

El cierre iniciará a las 22:00 horas del miércoles y concluirá a las 6:00 horas del jueves 15 de enero.

Durante ese periodo, la circulación se desviará por la lateral y el paso superior vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.