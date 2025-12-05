Evita contagios en casa y oficina: ventila y desinfecta, señala la SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a no bajar la guardia en la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, con medidas sencillas como la limpieza profunda de superficies y la ventilación constante de espacios cerrados.

La ventilación cruzada es vital para renovar el aire en oficinas, salones de clase y hogares, por ello se recomienda abrir ventanas y puertas de manera regular para permitir la circulación del aire, lo que ayuda a disminuir la concentración de virus que pueda encontrarse en el ambiente.

Para romper la cadena de transmisión de los virus, la SSM recomienda desinfectar periódicamente las superficies de alto contacto, tales como manijas, pasamanos, escritorios, teclados, teléfonos y áreas comunes.