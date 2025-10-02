Evita conflictos familiares: amplían Mes del Testamento este octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno de Michoacán informó que la campaña nacional del Mes del Testamento se amplió durante todo el mes de octubre, por lo que la ciudadanía aún puede realizar este trámite en las notarías locales a costos accesibles.

El objetivo de la campaña es fomentar la cultura de la prevención y certeza jurídica, de manera que los bienes se distribuyan conforme a la voluntad de cada persona y se eviten conflictos entre familiares.

👉 Beneficios de hacer un testamento:

Garantizar que el patrimonio pase a quien se desee.

Repartir bienes conforme a la voluntad personal.

Posibilidad de modificarlo las veces que se requiera.

En contraste, la ausencia de un testamento puede generar conflictos familiares, gastos judiciales y que los bienes se repartan sin respetar la voluntad de la persona fallecida.