Eventos privados limitados en recintos culturales; prioridad para agenda artística en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) Con el objetivo de preservar y garantizar el uso responsable de los espacios culturales de la entidad, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Cultura, emitió los Lineamientos para la Administración y Fortalecimiento de los Recintos Culturales asignados a la dependencia, así como los Lineamientos Internos para la Realización de Eventos.

Los ordenamientos, publicados el 15 de julio del presente año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, establecen reglas claras para la operación de museos, centros culturales, teatros y casas de cultura, con el fin de proteger el patrimonio histórico y artístico de Michoacán y fortalecer la programación cultural en beneficio de la ciudadanía.

Entre los puntos más relevantes, se determinan criterios para la autorización de actividades culturales, académicas y sociales dentro de los recintos. Los eventos sociales de carácter privado (como bodas o cenas) estarán limitados y sujetos a disponibilidad de los espacios, priorizando siempre la agenda cultural. Asimismo, no será posible rentar un recinto de manera recurrente todos los fines de semana, con el fin de garantizar que los inmuebles cumplan su vocación artística y comunitaria.

Los solicitantes deberán cumplir con requisitos específicos que incluyen depósitos de garantía para prevenir daños a las instalaciones, medidas de seguridad obligatorias avaladas por Protección Civil y compromisos de corresponsabilidad, como ofrecer actividades artísticas gratuitas en caso de que se trate de producciones culturales con fines de lucro. Además, se prohíbe expresamente el uso de pirotecnia, alteraciones arquitectónicas, eventos político-partidistas o de culto religioso.

Los ingresos y donativos derivados del uso de los mismos serán recaudados por la Secretaría de Finanzas y destinados en su totalidad a la conservación de los inmuebles, mantenimiento preventivo y promoción de actividades artísticas y culturales. Con ello, el Gobierno de Michoacán fortalece un esquema de transparencia y sustentabilidad que asegura el aprovechamiento responsable de estos espacios.

