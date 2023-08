Evalúan Agricultura y secretarios estatales del ramo, desarrollo agropecuario en la región Centro Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la evaluación de la producción de alimentos y el uso sustentable de los recursos naturales, el desarrollo agropecuario, acceso al crédito a bajas tasas, financiamiento de proyectos de inversión en el sector y la importancia de las semillas como factor estratégico, se realizó la Reunión Regional de Coordinación Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.

Al inaugurar el evento, celebrado en Morelia, Michoacán, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que la actual etapa de la administración federal amerita realizar un balance del trabajo realizado, cuánto falta por hacer y lo que se ha hecho en todo el país.

Dijo que más allá de posibles diferencias de colores y tendencias, sobresale el trabajo en favor de la sociedad mexicana, para cumplir lo que mandata la Constitución sobre el acceso de las familias mexicanas a alimentos sanos y suficientes, lo que nos debe seguir guiando para cumplir estos propósitos.

Ante el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios Agropecuarios (AMSDA), Jaime Montes Salas, el funcionario federal indicó que esta región, en particular, nos debe hacer sentir satisfechos por el desarrollo que ha logrado en el sector primario y que la ubica en el primer lugar de producción agroalimentaria.

Expuso la importancia de no bajar los brazos y no flaquear en lo que se ha hecho, con el planteamiento de lo que se entrega y las recomendaciones para seguir con resultados positivos, como los que se han obtenido a la fecha.

El secretario Villalobos Arámbula subrayó que, a pesar de condiciones adversas, el campo no se ha detenido, no se detuvo y no se va a detener, somos acompañantes de todos los productores y vemos con optimismo lo que se puede hacer en el futuro.