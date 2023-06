Estudiantes del Conservatorio de las Rosas destacan en el Concurso Nacional de Intérpretes

"Mi familia es más de maestras, ellas tienen un coro, cantaban en misas, cuando era niño me llevaban y le empecé a agarrar gusto, pero no era nada formal. Entré como a los 8 años al Conservatorio de Música en Celaya, después me salí e inicié formalmente mis estudios de música a los 14 años [...] Mi papá y mi mamá me inculcaron el gusto por la música", recordó el jóven intérprete, quien mencionó que dentro de sus planes a futuro están el terminar sus estudios en el Conservatorio de las Rosas para continuar estudiando en otro país y representar a México.

Además, invitó a madres y padres de familia a impulsar a sus hijos en sus gustos y habilidades, ya que sin el apoyo de los padres difícilmente un pequeño podría llegar a alcanzar sus sueños, mientras que a las niñas y niños les aconsejó acercarse a la música para conocer diversas experiencias que les dejarán un crecimiento personal.