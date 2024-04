Estudiante zamorana iniciará investigación sobre mejoramiento genético de berries

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Pachuca, Hidalgo, la estudiante zamorana Gabriela Lissette Rivera Hernández realizará una estancia de investigación, a través del programa de verano Delfín, para el mejoramiento de la vegetación en plantas, como berries, mediante microorganismos probióticos, dada la vocación productiva de esta región del estado.

La alumna de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) es beneficiaria del programa de becas de movilidad académica 2024, luego de participar en la primera convocatoria y resultar seleccionada para iniciar su estadía profesional por mes y medio en dicha entidad del país.

El apoyo de traslado le permitirá explorar nuevos entornos como estudiante, ya que “antes no había este tipo de apoyos y tener esta oportunidad es un gran beneficio que nos permite seguir creciendo”, confiando que su investigación sea de gran beneficio para la sociedad.

Actualmente, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) mantiene vigente la segunda convocatoria del programa de este año, la cual concluirá hasta el 14 de junio próximo, misma que puede consultarse en: iemsysem.michoacan.gob.mx/convocatorias.

La joven invitó a no perder la oportunidad de participar por este tipo de becas, sean gubernamentales o de la institución educativa que representan, ya que “van a disfrutar cada momento que vivan, no siempre se dan estas oportunidades, son un plus para nuestra vida y desarrollo profesional”, expuso.

SHA